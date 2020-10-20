На Луганщине получили ранения отец и сын, которые пытались разобрать гранату

В результате взрыва гранаты оба мужчины получили телесные повреждения разной степени тяжести, с которыми госпитализированы в больницу. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа Рубежанского отдела полиции.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Луганской области

Сообщение о госпитализации мужчин поступило в дежурную часть Рубежанского отдела полиции сегодня, 19 октября, в 20.37 от диспетчера скорой медицинской помощи.

В результате взрыва пострадали 61-летний владелец квартиры и его 33-летний сын.

По предварительной информации сотрудников следственно-оперативной группы, которые работают на месте происшествия, установлено, что на кухне в квартире дома по ул. Победителей, в результате неосторожного обращения мужчин с гранатой произошел взрыв.

На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия и устанавливаются более детальные обстоятельства происшествия.