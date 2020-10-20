“Будет сложно всем”: Зеленский рассказал, в каком случае Украина вернется к жесткому карантину

Президент Владимир Зеленский назвал условие, при котором Украина может вернуться к жесткому карантину. Это случится, если количество прироста заразившихся будет более 9,5 тысяч случаев за сутки. Тогда сильно пострадает экономика.

Об этом заявил Владимир Зеленский на встрече с религиозными представителями, сообщает Офис Президента, передает Судебно-юридическая газета

«Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом. Если иметь больше 9,5 тысяч инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем», – заявил Зеленский.

Президент также сказал, что снизить заболеваемость возможно за счет уменьшения пребывания граждан всех возрастных групп в местах массового скопления людей.