Резников: Украина сама не справится с конфликтом на Донбассе

Вместо Минских договоренностей вице-премьер-министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников предложил заключить новые.

Об этом он заявил в интервью «Зеркалу недели», передает ДонПресс

«Если минские соглашения больше не работают, то давайте подпишем другие, например, Стокгольмские. Почему нет? Это вопрос политической воли лидеров европейских стран, и не только европейских», — сказал он.

В Нагорном Карабахе, тоже были соглашения, которые оказались неэффективными, рассказывает министр.