Резников: Украина сама не справится с конфликтом на Донбассе

Вместо Минских договоренностей вице-премьер-министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников предложил заключить новые.
Об этом он заявил в интервью «Зеркалу недели», передает ДонПресс
«Если минские соглашения больше не работают, то давайте подпишем другие, например, Стокгольмские. Почему нет? Это вопрос политической воли лидеров европейских стран, и не только европейских», — сказал он.
В Нагорном Карабахе, тоже были соглашения, которые оказались неэффективными, рассказывает министр.
«Посмотрите на Карабах. Проблеме 30 лет. Это говорит о том, что нельзя затягивать, нужно находить другие решения, садиться вместе и искать. Если бы мы могли самостоятельно справиться, мы бы это сделали. Но мы, к сожалению, не можем сами дать справиться, это правда. Поэтому нужны новые, усиленные альянсы», — отметил он.