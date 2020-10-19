В Луганской области констатируют снижение числа заболевших COVID-19 из-за закрытия КПВВ “Станица Луганская”

Решение о введении в области «красного» уровня опасности по ситуации с COVID-19 было принято штабом из-за того, что один из показателей – заполненность мест – был более 75% в течение 5-ти дней.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Юрий Стогниев, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По его словам, с пятницы фиксируется снижение количества заболевания, в частности, из-за закрытия КПВВ «Станица Луганская».

Юрий Стогниев отметил, что в ближайшее время в области дополнительно откроют 85 коек в больницах, а также обеспечат необходимым оборудованием.

«В пятницу было принято решение, сегодня оно будет утверждено, – добавить 50 коек, из-за чего показатель заполняемости будет снижен. Также планируется на этой неделе добавить еще 30 коек в Северодонецкой профильной больнице. То есть 80 коек будет добавлено. Кроме того, в Старобельске будет открыто 5 коек для беременных с диагнозом COVID-19. Планируется дополнительно поставить оборудование в количестве 50 кислородных концентраторов и 8 аппаратов ИВЛ », – сказал и.о. директора Департамента.

Он отметил, что председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай лично решает вопрос нехватки кислорода лечебным учреждениям. Поэтому на этой неделе примут решение о стопроцентном обеспечении всех больниц кислородом.

Кроме того, 23 октября штаб будет пересматривать свое решение и вероятно через одну-две недели, если все будет идти как запланировано, Луганская область выйдет в «оранжевую» зону.

Напомним, Сергей Гайдай ранее отметил, что за последние месяцы больницы области обеспечены на твердую «четверку», в частности, аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными концентраторами. Более того, Министерство здравоохранения перечислит Луганщине 10 млн гривен для обеспечения медицинских учреждений кислородом. «ЧАО« Северодонецкое объединение Азот »в понедельник должен подать все необходимые документы для получения предприятием соответствующей лицензии. Договоренность с Министром здравоохранения об ускорении процедуры ее оформления уже достигнута », – сообщил глава Луганщины.