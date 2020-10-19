В Рубежном в ДТП пострадал мотоциклист

Сегодня, 19 октября, в Рубежном на ул. Менделеева столкнулись легковой автомобиль Geely и мотоцикл Honda.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

По предварительной информации, 69-летний водитель легковушки, поворачивая налево на стоянку у магазина, не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, который двигался во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение.



21-летнего водителя мотоцикла медики госпитализировали в Рубежанскую городскую больницу.

Патрульные ограничили место происшествия и регулировали дорожное движение до приезда следственно-оперативной группы, которая детально будет устанавливать обстоятельства происшествия.