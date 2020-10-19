Больница в Станице Луганской получила большой гуманитарный груз от швейцарских партнеров. ФОТО

Сегодня, 19 октября, в рамках гуманитарной помощи согласно контракту на бесплатную передачу от Швейцарского бюро сотрудничества при Посольстве Швейцарии в Украине, Станично-Луганское районное территориальное объединение получило медицинское оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Это такое оборудование: аппарат искусственной вентиляции легких-1, тонометр бесконтактный- 1, ультразвуковой биометрический сканер-1, комплект инструментов для биопсии-1, 6-канальный электрокардиограф-6, васкулярный сканер-6, хирургический набор инструментов-большой-1, хирургический набор инструментов-малый-3, стерилизатор воздушный-3, камера КСУ -1 СПУ бактерицидная с корпусом из шлифованной нержавеющей стали-3, камера ультрафиолетовая для хранения медицинского стерильного инструмента “Мобил плюс-3”, стол операционный-2, полумаска фильтрующая медицинская одноразовая-1250, полумаска фильтрующая медицинская одноразовая – 1250, щиток защитный 300, быстрый тест на выявление COVID-19, антитела IgG / IgM, комплект с безопасным ланцетом и салфеткой антисептической -4000, набор дезинфицирующих средств 1.