В Луганской области уже почти 2500 подтвержденных случаев COVID-19 и 43 летальных исхода

Зафиксировано 45 новых случаев COVID-19 за сутки в Луганской области.

Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – четыре человека, Рубежное – четыре, Беловодский район – семь, Кременской – один, Меловской – пять, Сватовский – шесть, Станично-Луганский – один, Троицкий – семнадцать.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 2467 человек.

Из них выздоровели – 780; лечатся – 1644 (249 – стационарно, 1395 – амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 60-летний житель Марковского района.

Всего за время эпидемии в области от COVID-19 умерло 43 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 74%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 19 октября (09:00) в Украине 303 638 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5673 летальных, 126489 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4766 новых случаев. Всего проведено 2815833 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 1112 пациентов.