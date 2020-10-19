Участница “Топ-модели по-украински” родила ребенка в день премьеры нового сезона

16 октября на Новом канале состоялась премьера реалити-шоу “Супер Топ-модель по-украински”, но Юлии Биньковской, участнице 3 сезона, посмотреть ее не удалось. Длинноногая Клео родила первенца.

“Я готовилась к просмотру премьеры СТМПУ, но в ночь с 15 на 16-е что-то начало резать внизу живота, я сначала даже не поняла, что это схватки, – посмеялась она в беседе с Новым каналом. – Уже в 12 утра я отправилась в больницу. Рожала в обычном роддоме в Луцке, где родился практически весь город, и где давно работают проверенные врачи”.

Юлия Биньковская и ее парень АнтонФото: Instagram / Юлия Биньковская

По словам модели, врачи проявили высокий уровень профессионализма, но роды все равно прошли непросто: “Если честно, думала, что умру – так было больно! Не знаю, как меня выдержали врачи, потому что я орала, как бешеная”, – призналась Биньковская.

В итоге Юлия и ее парень Антон стали родителями мальчика. Девушка привыкает к новому статусу и учится ухаживать за ребенком. “Дома мне будут помогать мама и Антон. Антон, правда, пока что боится даже взять сына на руки, но ничего – научится”, – добавила модель.

Юлия БиньковскаяФото: Новый канал

Незадолго до премьеры нового сезона эксперты проекта СТМПУ получили положительные результаты теста на коронавирус. Все трое находятся сегодня на самоизоляции с разными симптомами.

Самые интересные истории и новости дня теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime и узнавайте о них скорее.