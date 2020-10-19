Интернет-издание «Парламент» – актуальные новости и публикации о внутренней политике страны

Информация всегда была важнейшей составляющей в жизни и деятельности человека. Наверняка, многие знакомы с афоризмом известного немецкого банкира и бизнесмена Натана Ротшильда «Кто владеет информацией – тот владеет миром». Эта фраза была произнесена не случайно. Именно знание достоверной, своевременной информации помогло Ротшильду вести крайне успешную биржевую торговлю и заработать на этом целое состояние. Но не стоит считать, что информация обрела ценность лишь в эпоху Нового времени.

Информация всегда имела огромное значение для человека. Сведения об окружающем мире и накапливаемый опыт помогали человеку выживать, развиваться, совершать научные открытия и создавать новые технологии. Спустя сотни лет, информация по-прежнему важна в нашей жизни.

Нетрудно догадаться, что чем человек осведомлённее, чем больше навыков и знаний он имеет, тем выше его значимость для общества, тем он ценнее как специалист и сотрудник, и тем выше его способность оказывать влияние на окружение, на общественное развитие, на благополучие региона или даже страны. Именно этим принципом руководствовались авторы интернет-портала «Парламент» https://parlament.ua/, создавая информационное агентство, посвященное новостям и публикациям, касающихся деятельности государственных органов власти Украины.

Ежедневно на портале публикуются десятки полезных материалов о деятельности депутатов, парламентских комитетов, правительства, органов исполнительной власти, представительств силовых структур и органов местного самоуправления; освещаются новости внутренней и внешней политики страны, мировые новости; публикуются досье известных людей, интервью с высокопоставленными лицами, бизнесменами и общественными деятелями.

Политика портала заключается в предоставлении читателю эксклюзивного контента, касающегося политического, экономического развития страны. В первую очередь, в задачи портала входит донесение до населения информации, прямым образом влияющей на настоящее благосостояние и будущие перспективы. Ежедневно посещая портал, читатели смогут быть в курсе деятельности властей, народных избранников. Иметь представление о предвыборных программах депутатов, губернаторов, мэров. Понимать векторы развития регионов. Адекватно оценивать текущую обстановку и формировать собственную гражданскую позицию, что особенно важно для верного избирательного мнения и развития прямой демократии в нашей стране.