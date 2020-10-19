Станица Луганская получила мобильный Центр предоставления админуслуг. ФОТО

Представленный мобильный Центр предоставления адмиинистративных услуг создан в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Правительства Канады. Уже в ближайшее время мобильный ЦПАУ заработает в Станице Луганской вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда “Станица Луганская”.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Также стоит отметить, что услуги будут предоставляться не только на КПВВ “Станица Луганская”, но и в отдаленных населенных пунктах района.

Автомобиль имеет три рабочих места для администраторов, оборудованных компьютерной техникой, программным обеспечением, портативным сервером и доступом к сети интернет; мобильные кейсы – мобильный кейс-ЦПАУ и кейс для энергоаудита; видеонаблюдение; GPS навигацию; автономный санузел с горячей и холодной водой, мобильный лифт-пандус для людей с инвалидностью и маломобильных слоев населения, зону ожидания.

Также в мобильном ЦПАУ предусмотрены дистанционные рабочие места для специалистов Пенсионного фонда, юстиции, социальной защиты, УСНЗ, других служб.