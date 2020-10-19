На Луганщине ввели дополнительные ограничения в связи с введением «красного» уровня опасности

Заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС провел председатель облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В частности, комиссией решено дополнительно к ограничениям, определенным пунктами 11-14 постановления Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 641 (с изменениями) «Об установлении карантина и внедрения усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 », запретить на территории области до отдельного распоряжения:

– посещение учебных заведений (общего среднего образования, профессиональной (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и высшего образования) соискателями образования, кроме учеников (воспитанников) специальных школ, учебно-реабилитационных центров при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учеников (воспитанников);

– прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, кроме посетителей «автоконцерта»;

– прием посетителей в кинотеатрах (кроме «автокинотеатров»);

– прием после 22:00 и до 7:00 посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;

– прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности, кроме приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

– посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

Кроме того, руководителям органов управления образованием и учебных заведений общего среднего, профессионального, специального предвысшего и высшего образования поручено внедрить использование технологий дистанционного образования и ввести с 15 октября по 15 ноября 2020 дистанционное обучение.

Главные управления Госпродпотребслужбы и Национальной полиции, Управление патрульной полиции в Луганской области в усиленном режиме должны осуществлять контроль за выполнением ограничений, предусмотренных для соответствующих уровней эпидемической опасности.

Также полицейские вместе с Управлением Укртрансбезопасности в Луганской области усилят контроль за соблюдением гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности санитарного законодательства и противоэпидемических мероприятий в общественном транспорте в условиях карантина.