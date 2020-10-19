В Попасной утеплят здание поликлиники центральной районной больницы

Реконструкция здания поликлиники КНП «Попаснянская центральная районная больница», расположенной по улице Соборная, осуществляется за счет средств районного бюджета. На утепление всех стен здания было выделено 2 398 000 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.

Термомодернизация помещения не только даст возможность экономно использовать тепло, но и улучшит внешний вид здания.

При отсутствии факторов, исключающих проведение работ, завершить реконструкцию планируют до конца текущего года.