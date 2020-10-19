В Луганской области ужесточат проверки заведений, магазинов и перевозчиков на предмет соблюдения карантинных требований

С понедельника, 19 октября, в Луганской области, которая попала в “красную” зону по COVID-19, ужесточают проверки заведений и перевозчиков на соблюдение карантинных мер. Об этом в видео на своей странице в Facebook сообщил глава ЛОГА Сергей Гайдай, пишет Первая полоса



Он напомнил, что, несмотря на введение “красной” зоны, в Луганской области не будут закрываться рынки, магазины и ограничивать движение транспорта.



“Но будем жестко проверять. Чтобы не было обид: если мы будем видеть, что после первого предупреждения в транспорте или заведении не соблюдают карантинные меры – будем на неделю закрывать”, – сказал глава ЛОГА.



Он подчеркнул, что соблюдать такие правила несложно – поставить антисептики и надевать защитные маски, а вот нарушение этих простых норм может привести к резкому росту количества заболевших и нехватке коек в больницах.