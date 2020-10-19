В Украине завершилось метеорологическое лето: какой погоды ждать

Украина только на этой неделе попрощались с летом. У метеорологов свой взгляд на сезоны. И только среди календарной осени синоптики заявили, что осень таки вытеснила лето по температурным показателям.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тижня .

Осень ворвалась в Украину вместе с ураганным ветром, в Кропивницком Кировоградской области он выкручивал заборы, ломал пополам металлические борды, выкорчевывал деревья и срывал кровли. А в Ровно и Киеве стоял дождь стеной. Стоки не успевали поглощать всю воду – города утонули.

На предстоящей неделе стоит готовиться к резкому похолоданию до заморозков.

Еще в воскресенье, 18 октября, на востоке было 20, а на западе +10. А уже с понедельника, 19 октября, температурный фон выровняется во всех регионах.

На востоке отметки опустятся до +14. Немного теплее будет на юге. Запад, север и центр останутся холодными регионами – до +10.

И особенно холодными станут ночи. Во вторник, 20 октября, ждите заморозки от -1 до +3. Но это лишь на 1 сутки.