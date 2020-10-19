Пограничники рассказали, кого пропускают на КПВВ “Золотое”

Заместитель представителя УВКБ ООН Ноэль Калхун знакомилась с вопросами по пропуску лиц через линию разграничения на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

16 октября делегация под руководством г-жи Калхун ознакомилась режимом функционирования и ходом реконструкции контрольного пункта въезда-выезда «Золотое». Начальник Луганского отряда полковник Юрий Петров отметил, что в связи с карантинными ограничениями КПВВ по решению Командующего объединенных сил временно закрыт. Сейчас пограничники круглосуточно осуществляют здесь пропуск только жителей Катериновки, Золотого, Орехово, Богуславского и Камышевахи.

А днем ​​ранее делегация побывала на месте строительства нового КПВВ в городе Счастье. Госпожа Ноэль Калхун заметила, что с открытием еще двух контрольных пунктов въезда-выезда в регионе значительно улучшится гуманитарная ситуация. Это также позволит разгрузить КПВВ «Станица Луганская», который в настоящее время единственный на Луганщине, где можно пересечь линию разграничения.