Сильные заморозки ожидаются на Луганщине в ближайшие дни

Сегодня, 19 октября, в Луганской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Видимость хорошая 10-20 км. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура днем 10-15 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 4-6 0 тепла, днем 13-15 0 тепла.

по городу Луганск

Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 3-5 0 тепла, на почве заморозки 0-5 0 мороза, днем 13-15 0 тепла.

Сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Прогноз погоды по области на 20 октября – 23 октября 2020

20.10 Переменная облачность. Без осадков. Сильные заморозки. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, на почве и в воздухе заморозки 0-5 0 мороза, днем 8-13 0 тепла.

21.10 Переменная облачность. Без осадков. Сильные заморозки. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, на почве и в воздухе заморозки 0-5 0 мороза, днем 8-13 0 тепла.

22.10 Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, на почве заморозки 0-5 0 мороза, днем 8-13 0 тепла.

23.10 Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 3-8 0 тепла, днем 13-18 0 тепла.