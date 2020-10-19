Процесс строительства КПВВ в Счастье: информация от штаба ООС. ФОТО

На Луганщине продолжаются работы по строительству дополнительного пункта пропуска через линию разграничения в городе Счастье.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



Решение о создании нового КПВВ было принято 22 июля 2020 во время встречи Трехсторонней контактной группы. К строительству пешеходного сообщения привлечены представители военно-гражданских администраций Луганской области, рабочих Попаснянского районного водоканала и региональной службы автомобильных дорог.



При поддержке международных гуманитарных организаций, на новом пункте будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих КПВВ.

Открытие КПВВ «Счастье» запланировано на 10 ноября 2020.

Его ожидаемая пропускная способность въезда-выезда – 10-15 тысяч человек в сутки.