В рейтинге инвестпривлекательности Луганщина “плетется в хвосте”

Портал «Слово и дело» решил посмотреть, сколько инвестиций заходит в каждую область и кто действительно является лидером в этом направлении, а у кого минимальный инвестиционный финансовый приток.

Об этом сообщается в публикации “Слово и дело”

Аналитики «Слово и дело» взяли рейтинговую оценку Министерства развития громад и территорий с 2015 по 2019 годы и посмотрели в динамике, как за 4 года менялось место каждой области в рейтинге инвестиционной привлекательности.

Напомним, что с 2012 года Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами обязано проводить комплексное сравнительно-обобщающее социологическое исследование инвестиционного климата регионов с определением рейтинга их инвестиционной привлекательности.

Рейтинг включает индекс капитальных инвестиций, объем капитальных инвестиций в расчете на 1 жителя, темпы роста или уменьшения объема ПИИ, объем ПИИ в расчете на 1 жителя (в долларовом эквиваленте), долю реализованной инновационной продукции в общем объеме продукции и объем экспорта товаров в расчете 1 жителя.

Отметим сразу, что первое место по уровню привлечения инвестиций, инновационному развитию и внешнеэкономическому сотрудничеству с 2015 по 2019 годы постоянно принадлежало Киеву. Итак, с безоговорочным лидерством определились.

Интересно посмотреть на Волынскую область, которая в 2019 году сделала гигантский инвестиционный скачок с 17 на 2 место в рейтинге. До этого область находилась на скромных 20 и 21 позициях в 2016-2017 годах.

«В 2019 году Волынская область показала рост на 74,2%, тогда как в среднем по Украине – на 15,5%, и благодаря этому пробилась в пятерку лучших по объему капинвестиций на одного жителя», – сказал в одном из имиджевых интервью председатель Волынской облгосадминистрации Юрий Погуляйко и не соврал.

Похожая ситуация в Кировоградской области, которая в 2019 году заняла 3 место по уровню инвестиций, хотя до этого была на 14 месте. При этом руководство области особо не париться на этом факте и не делает громких заявлений относительно лидерства в инвестировании среди регионов.

Херсонская область в минувшем году была на 5 месте инвестрейтинга «прыгнув» вверх с 22 места, которое занимала в 2018 году.

По этому поводу председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил: «Херсонщина по результатам прошлого года вошла в пятерку регионов по привлечению инвестиций, мы начали реализовывать ряд важных инвестпроектов и в сфере сельхозпереработки, и в туристической отрасли, и в транспортной инфраструктуре, и в промышленности». На перспективу Гусев отметил, что регион ожидает приток мощных инвестиций в Скадовский порт.

Доволен 17 местом в рейтинге областей глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, который считает, что это еще довольно приличный результат.

«В плане привлечения инвестиций наша область выглядит не хуже по сравнению с общей тенденцией, которую переживает сегодня Украина», – сказал Осачук, когда рассказывал о перспективах сооружения керамического завода на 300 рабочих мест за счет иностранных инвесторов.

Кстати, черновицкая область четыре года назад была на отнюдь не почетном 23 месте по уровню инвестиций, затем скатилась еще на одну ступеньку. В 2018 году дела пошли вверх и область уже второй год занимает 19 место.

Что касается аутсайдеров, в 2019 году в пятерку «снизу» рейтинга входили Ивано-Франковская (21 место), Тернопольская (22), Луганская (23), Хмельницкая (24), Ровенская (25) области.