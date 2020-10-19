На Луганщине на “откате” задержали чиновника одного из городских советов

По данным следствия, чиновник одного из городских советов области требовал от общества с ограниченной ответственностью часть суммы в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключения договоров на выполнение работ по благоустройству территории города и получил от местного предпринимателя 46 тыс. гривен взятки за подряды на капитальный ремонт и обустройство городской инфраструктуры.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Именно во время получения денег чиновник и был задержан сотрудниками Рубежанского отдела полиции совместно с сотрудниками СБУ.

Следственные действия в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 368 УК Украины «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом”, продолжаются под процессуальным руководством Северодонецкой местной прокуратуры.

Чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.