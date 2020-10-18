Никто не несет ответственности за суицид: Ольга Фреймут пожаловалась на травлю в сети

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, участница шоу “Танці з зірками”, пожаловалась на комментарии хейтеров в соцсетях. Как отметила звезда проекта “Ревизор” перед своим выходом на паркет 18 октября, буллинг – большая проблема общества.

“Было очень много негатива в социальных сетях, – вспомнила Фреймут. – Говорили, что я колода, бревно, конченная… После таких комментариев можно вообще перехотеть жить”.

Ольга Фреймут и Илья ПадзинаФото: Instagram / Танці з зірками на “1+1”

Телеведущая обратилась к хейтерам и указала на возможные последствия неосторожных высказываний и травли в соцсетях. “Буллинг – большая болезнь общества, и никто не несет ответственность за депрессию, за суицид. И в следующий раз, когда вы пишете “Фреймут – бревно”, подумайте, как будет чувствовать себя Фреймут”.

18 октября в эфире канала “1+1” прошел 8 выпуск 7 сезона шоу “Танці з зірками”. В прошлое воскресенье Ольга Фреймут и ее партнер Илья Падзина оказались в “зоне риска”, но в итоге остались на проекте.

Спустя неделю пара вышла на паркет с танцем танго.





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