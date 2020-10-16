В Лисичанске реконструируют больницу

Заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Екатерина Безгинская во время рабочей поездки проверила состояние реконструкции корпуса Лисичанской многопрофильной больницы.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Объект реконструируют в рамках реализации инициативы Президента Украины «Национальная программа« Большое строительство ».

Согласно плану, здание больницы должно быть переоборудовано для размещения приемного отделения. Сметная стоимость работ составит около 13,4 млн грн. Завершить работы планируется в конце декабря 2020 года.

Екатерина Безгинская отметила, что открытие современного приемного отделения в лисичанской больнице должно принести результат для оперативной медицинской помощи людям.