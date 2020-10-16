“Красная” зона не совсем “красная”: в Луганской области пока не будут останавливать транспорт и закрывать ТЦ

В связи с установлением в Луганской области с 19 октября «красного» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 в регионе вводится ряд ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Вчера вечером на совещании с Министерством здравоохранения Украины нам удалось договориться о том, чтобы автомобильное сообщение в пределах области пока не останавливали, как и работу торговых центров. Но мы будем жестко проверять соблюдение карантинных ограничений. И если владелец хочет, чтобы его магазин работал, он будет следить за покупателями и персоналом », – отметил Сергей Гайдай.

Однако, как добавил он, что будут закрыты все учебные заведения и учреждения развлекательной деятельности, рестораны будут работать с ограничением до 22:00.

Сергей Гайдай напомнил, что с 15 октября приостановлен пропуск на КПВВ «Станица Луганская», потому что 7 из 8 человек, следующих из временно неподконтрольной территории, инфицированы.

«Они сдают анализы и, не дождавшись результатов, идут решать свои вопросы, общаясь с огромным количеством людей», пока мы не будем закрывать область полностью, но будем жестко проверять соблюдение карантинных ограничений, – отметил председатель областной государственной администрации.

Как подчеркнул Сергей Гайдай, коронавирусная инфекция в последнее время распространяется Луганщине бешеными темпами: «Мы наблюдаем ежедневный прирост инфицированных более 100 человек. Есть заболевшие врачи и медицинские работники, умершие от этой болезни. Главной проблемой остается нехватка врачей », – акцентировал глава Луганщины.

Он отметил, что за последние месяцы больницы обеспечены на твердую «четверку», в частности, аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными концентраторами. Кроме того, вскоре поступят еще 10 аппаратов ИВЛ и 50 кислородных концентраторов.

Более того, Министерство здравоохранения перечислит Луганщине 10 млн гривен для обеспечения медицинских учреждений кислородом.

«ЧАО« Северодонецкое объединение Азот »в понедельник должно подать все необходимые документы для получения предприятием соответствующей лицензии. Договоренность с Министром здравоохранения об ускорении процедуры ее оформления уже достигнута », – резюмировал он.