Пограничники рассказали, как можно пересечь закрытый КПВВ “Станица Луганская”

Напомним, что с 15 октября до конца месяца, по приказу командующего операции Объединенных сил, временно приостановлен пропуск через КПВВ «Станица Луганская».

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

Граждане могут пересечь линию разграничения в этом КПВВ по отдельному решению командующего. Для этого необходимо иметь документальное подтверждение жизненно важных обстоятельств гуманитарного характера.

Сейчас только контрольные пункты «Марьинка» и «Новотроицкое» функционируют по осеннему графику и открыты ежедневно с 07.00 до 18.30. Однако, свободное движение людей через эти контрольные пункты въезда-выезда блокируется со стороны российских вооруженных формирований.

За неделю через КПВВ «Станица Луганская» прошли 12 475 человек, из них – 5852 человека на контролируемую территорию, а 6623 в сторону временно оккупированной Луганщины. Движение через дорожные коридоры из временно оккупированной Донетчины оставалось частично заблокированным. Так, дорожный коридор «Донецк – Мариуполь» оккупанты разблокировали дважды, в понедельник и пятницу. В этот период из КПВВ «Новотроицкое» 176 граждан и 36 транспортных средств попали на контролируемую территорию, одновременно 242 гражданина и 31 транспортное средство проехали на временно оккупированную территорию Украины.

Дорожный коридор «Донецк – Курахово», в рамках которого функционирует КПВВ «Марьинка», оставался полностью заблокирован со стороны оккупантов.