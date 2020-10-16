COVID-19: на Луганщине за сутки более 100 новых случаев и три смерти

За прошедшие сутки в Луганской области зафиксировано 104 новых случая COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 27 человек, Рубежное – 7, Лисичанск – 17, Беловодский район – 7, Кременской – три, Марковский – 1, Новоайдарский – 6, Новопсковский – 1, Попаснянский – 4, Сватовский – 5, Старобельский – 19, Троицкий – 7.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 2229 человек.

Из них выздоровели – 737 человек; лечатся – 1461 (250 – стационарно, 1211 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 59,7%.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли три человека – жители Северодонецка, Лисичанска и Марковского района.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 16 октября (9:00) в Украине 287 231 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 5408 летальных, 121919 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5992 новых случая – это очередной антирекорд. Всего проведено 2729496 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2269 пациентов.