МОЗ не планирует останавливать в большинстве регионов работу транспорта и учреждений образования

В Министерстве здравоохранения не планируют останавливать работу общественного транспорта и детских учебных заведений и предприятий торговли в большинстве регионов Украины из-за карантина, который ввели из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

“Когда мы вносим изменения, совершенствуем наш адаптивный карантин – мы, в том числе, выходим из эпидситуации, которая есть в регионе. Мы достаточно быстро реагируем на те дополнительные вызовы, которые есть. Мы достаточно быстро реагируем на эпидситуацию, какая есть, и прогнозируем это в дальнейшем. Именно в связи с этим мы вводим какие-то изменения, вносим изменения в наше постановление. Таким путем идет весь мир… Все эти действия – они направлены на одно – защитить граждан Украины от “ковида”. Максимально, как только это возможно. В большинстве регионов не будут останавливать общественный транспорт и будет разрешена работа детских учебных заведений, а также не будет останавливаться работа предприятий торговли. В связи с чем это делается – прежде всего, это связано с тем, что мы ищем максимальный баланс и находим этот баланс, чтобы с одной стороны обеспечить максимально эпидмероприятия, с другой стороны – чтобы не останавливать экономику нашей страны”, – сказал Степанов.

Он отметил, что очень важно выполнять меры, которые есть, чтобы стабилизировать ситуацию, чтобы не росло число заболевших, а потом его уменьшить.