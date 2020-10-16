Жители Луганщины собирают шишки и желуди для восстановления леса: лесники рассказали, какие нужны. ВИДЕО

Полторы тонны желудей за пять дней принесли неравнодушные жители Северодонецкого района в местный лесхоз. Семена дубов и сосен лесхозовцам необходимы, чтобы восстановить выгоревший лес.

Инженер по лесным культурам ГП “Северодонецкое лесоохотничье хозяйство” Светлана Подрезова рассказала журналистам ТРК “Донбасс онлайн“, какие шишки и желуди нужно собирать, чтобы из них вырастить будущий лес:

Напомним, ранее северодонецкие лесники попросили местных жителей помощь им в сборе желудей дуба обыкновенного, шишек сосны обыкновенной и крымской, чтобы восстановить лесной фонд области после масштабных пожаров.

Также отметим, что в нынешнем году в регионе произошло почти 300 лесных пожаров, а на восстановление утраченных насаждений понадобится минимум 15-20 лет

Сильный ущерб области принесли лесные и сухотравные пожары в июле, начале сентября и в конце сентября-начале октября. Последний пожар прошел более 20 тысяч га территории, погибли 11 человек. В результате пожаров частично или полностью разрушены почти 400 домов, 1800 хозяйственных сооружений.