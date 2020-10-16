Стало известно, о чем спросят украинцев 25 октября: все пять вопросов

5 октября украинцам зададут пять вопросов от президента Владимира Зеленского – в тот же день, когда состоится голосование за кандидатов в местные советы.

Об этом сообщает УНИАН

О всеукраинском опросе 13 октября предупредил президент Владимир Зеленский. По его словам, сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне. Впрочем, о чем именно будут спрашивать у граждан – не рассказал.

Какие последствия будет иметь опрос

Вдогонку заявлению главы государства Офис президента предупредил, что опрос Зеленского не будет иметь прямых юридических последствий, а является лишь проявлением демократии в стране. На Банковой хотят понять «первичные потребности общества».

“То есть открыть в Украине двери для настоящей демократии. Когда общество самостоятельно формулирует свои базовые ожидания и получает прямые инструменты для воплощения этих ожиданий в повседневную жизнь. Именно для этого в парламенте прорабатывается пакет законов о народовластии, и ключевой из них – о всеукраинском референдуме – уже на пути к принятию депутатами”, – отметили в Зеленского.

Всеукраинский опрос: вопрос от Зеленского

Наказание для коррупционеров

По словам Зеленского, украинцы должны дать ответ на вопрос, надо ли наказывать осужденных за коррупцию в особо крупных масштабах пожизненным заключением.

Донбасс

Вторым вопрос в опросе станет будущее Востока. Президента интересует мнение общественности о создании на Донбассе свободной экономической зоны.

Позицию Зеленского уже поддержал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, считая, что свободная зона – это путь к прекращению войны.

“Ставим комплекс вопросов, и уже предполагается, что стрельба прекращается. То есть когда речь идет о свободной экономической зоне – не может быть, что идет война, и создается зона. Создаются предпосылки для того, чтобы не было войны, условия управления в этих районах на уровне местного самоуправления и исполнительной власти. Когда все это вместе действует – война останавливается”, – сказал он.

16 октября президент Владимир Зеленский озвучил три последних вопроса всеукраинского опроса, который он ранее анонсировал на 25 октября – день местных выборов в Украине.

Они касаются количественного состава парламента, легализации медицинского каннабиса и выполнения Будапештского меморандума.

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