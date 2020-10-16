В выходные дни будет тепло, а дальше похолодание: о погоде на Луганщине

Сегодня, 16 октября, в Луганской области облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 5-10 0 тепла, днем 18-23 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 8-10 0 тепла, днем 21-23 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 8-10 0 тепла, днем 21-23 0 тепла.

Сохранится чрезвычайная пожарная опасность

В субботу, 17 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 5-10 0 тепла, днем 18-23 0 тепла.

В воскресенье, 18 октября, также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 15-20 0 тепла.

А вот уже с понедельника, 19 октября, идет похолодание.

Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 1-6 0 тепла, на почве и местами в воздухе заморозки 0-5 0 мороза, днем 8-13 0 тепла.

Во вторник, 20 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 1-6 0 тепла, на почве и местами в воздухе заморозки 0-5 0 мороза, днем 8-13 0 тепла.