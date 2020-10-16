COVID-19: на Луганщине введен «красный» уровень эпидемической опасности

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 15 октября, принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.
Новое распределение вступит в силу с 00:00 часов 19 октября 2020.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
В частности, «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 установлен в городах Лисичанск, Рубежное, Северодонецк и в Беловодском, Белокуракинском, Кременском, Марковском, Меловском, Новоайдарском, Новопсковском, Попаснянском, Сватовском, Станично-Луганском, Старобельском, Троицком районах Луганской области .
Полный перечень распределения уровней эпидемической опасности распространения COVID-19 по городам и районам – по ссылке
Также Комиссия рассмотрела вопрос об ограничениях в регионах с «красным» уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19.
Так, на Луганщине будут действовать ограничения, предусмотренные пунктом 15 постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641 «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» , кроме следующих ограничений:
- регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении, кроме перевозки:
легковыми автомобилями, количество пассажиров, включая водителя, в которых не более пяти человек без учета лиц в возрасте до 14 лет;
служебными и / или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений при условии обеспечения водителей и пассажиров во время таких перевозок средствами индивидуальной защиты в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Национальной полиции ;
- посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;
- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме:
торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;
производства банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи;
торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставки заказов.
С перечнем ограничений, введенных в других регионах, можно ознакомиться по ссылке.