COVID-19: на Луганщине введен «красный» уровень эпидемической опасности

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 15 октября, принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

Новое распределение вступит в силу с 00:00 часов 19 октября 2020.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



В частности, «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 установлен в городах Лисичанск, Рубежное, Северодонецк и в Беловодском, Белокуракинском, Кременском, Марковском, Меловском, Новоайдарском, Новопсковском, Попаснянском, Сватовском, Станично-Луганском, Старобельском, Троицком районах Луганской области .

Полный перечень распределения уровней эпидемической опасности распространения COVID-19 по городам и районам – по ссылке



Также Комиссия рассмотрела вопрос об ограничениях в регионах с «красным» уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19.



Так, на Луганщине будут действовать ограничения, предусмотренные пунктом 15 постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641 «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» , кроме следующих ограничений: