В Беловодском районе отремонтировали мост через реку Деркул. ФОТО

В этом году, в рамках эксплуатационного содержания был проведен ремонт моста в Беловодском районе.



Об этом рассказал заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области по эксплуатационному содержанию Евгений Филин, передает пресс-служба ведомства.

«Недавно были завершены аварийные ремонтные работы по ремонту моста через реку Деркул. Мост расположен на км 72 + 331 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-13-14 Контрольно-пропускной пункт «Просяное» – Беловодск – Широкий в Луганской области. Заказчик работ – Служба автомобильных дорог в Луганской области. Главный подрядчик – ГП «Луганский облавтодор».

Стоимость проведения работ составила четыре миллиона гривен. Специалисты Службы автомобильных дорог в Луганской области контролировали ход проведения работ », – сообщил Евгений Филин.



Мост был введен в эксплуатацию в 1960-х годах. За это время он был существенно поврежден – в частности, разрушен слой асфальтобетона, заржавела арматура.



В последние годы движение по нему имело ограничения, как по грузу. так и по скорости транспортных средств. Длина Беловодского моста 134 метра.

«Указанный мост нужно было немедленно ремонтировать, чтобы избежать возникновения ДТП и других чрезвычайных ситуаций. Работы были выполнены быстро и качественно. Движение транспорта восстановлено.

Состоялась укладка слоя асфальтобетона, установлено барьерное и перильное ограждение, сделан ремонт тротуаров. Одновременно были проведены работы в нижней части моста – очистка опор, обработка обнаженных участков, штукатурные и малярные работы », – рассказал Евгений Филин.



Источниками финансирования капитального ремонта инфраструктурных объектов (мостов, путепроводов) являются средства государственного бюджета.