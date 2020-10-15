Людей, застрявших на КПВВ “Станица Луганская”, не могут расселить: назвали причину

С сегодняшнего дня единственное сообщение с оккупированной территорией Луганской области приостановили из-за карантинных ограничений. Пересечь линию соприкосновения в Станице Луганской будет невозможно до конца октября. Утром у пограничников собрались около полусотни желающих попасть домой на временно оккупированную территорию.

Об этом сообщает Громадське радіо

С самого утра под КПВВ в Станице Луганской дежурит 83-летний Николай Иванович со своей женой. Хочет попасть в Луганск, но пограничники говорят, что это невозможно до конца этого месяца. Мужчина жалуется: о том, что пересечь линию разграничения с сегодняшнего дня будет невозможно – он не знал.

«13-го мы приехали с женой. Нам поступило сообщение, что наши карточки готовы. У нас закончились эти – новые карты. Ну мы и поехали. Вчера был праздник, нерабочий день в банке. Сегодня мы получили, но дело в том, что закрыли и теперь не знаем, как попасть в Луганск снова », – говорит мужчина.

Пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Неля Доценко объясняет: пропуск людей на КПВВ в Станице Луганской приостановили из-за распространения коронавируса. Согласно решению командующего Операцией объединенных сил свободно пересечь линию разграничения будет возможно только в следующем месяце. А пока – нужны веские причины, подтвержденные документами.

«Оккупационные власти Российской Федерации не справляется с борьбой с Ковид-19 на неподконтрольной части Луганщины. Также у нас есть информация о том, что у них не хватает медицинского персонала и средств по борьбе с болезнью.

Главным условием для пересечения линии разграничения является наличие документов, подтверждающих социально-гуманитарный характер (путешествия – ред.), которые бы дали командующему Объединенных сил основания для принятия решения относительно пропуска через линию разграничения лица в обе стороны », – говорит пресс-секретарь.

На КПВВ собралось около полусотни человек. Все на нервах, кричат. Светлана говорит, среди ее знакомых не много больных на оккупированной территории:

«Из моих только один человек заболел. И один умер. Вот из моих знакомых, хотя у меня там очень много знакомых. Где здесь жить и вообще, на какие средства здесь жить ?! »

А вот Владимир – местный. Собрался сегодня на лечение в Рубежное, но потому, что КПВВ закрыто, перевозчики не вышли на рейс. Автостанция пуста. Доехать, кроме такси, ничем.

«Мне этот карантин и этот блокпост не нужен. А вот они сидят, 2 недели назад блок-пост тоже был закрыт. И их всех поселили во Дворец культуры. В центр поселка. И за неделю 100 больных. Поэтому эти люди меня тоже раздражают. Что за дурдом, я не знаю есть у нее справка, нет справки, есть вирус, нет вируса. Я ее боюсь. Потому, что я здоров и могу заразиться ».

Расселять тех, кто не может попасть домой на оккупированную территорию, в Станице Луганской, местные власти не планирует, так как сейчас населенный пункт попал в оранжевую зону, говорит заместитель председателя Станично-Луганской районной государственной администрации Ирина Костан.

«На сегодняшний день инфицированные Ковидом более 40 человек на территории именно Станицы Луганской. То есть, мы же не будем наших жителей, а также жителей временно оккупированных территорий подвергать опасности ».

Сегодня никто из желающих попасть домой на оккупированную территорию так и не смог этого сделать.