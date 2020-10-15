COVID-19:Города и районы Луганщины попали в “красную зону”

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 15 октября, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом сообщает Урядовый портал

Новое распределение вступит в силу с 00:00 часов 19 октября 2020.

Так, в “красную” зону попали Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы, Чернигов, Полтава, Сумы, Харьков, Хмельницкий, а также некоторые населенные пункты Волынской, Тернопольской, Донецкой, Луганской, Житомирской, Киевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей.

Киев продолжит оставаться в “оранжевой” зоне.

В частности, в Луганской области к “красной зоне” отнесены Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы.

Министр Кабмина Олег Немчинов опубликовал в своем телеграмме весь список населенных пунктов, которые войдут в “красную”, “оранжевую”, “желтую” зоны.