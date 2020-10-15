Жители Смоляниново уже получили почти 11 миллионов гривен за утраченное в июле имущество: отчет облгосадминистрации



Пострадавшим от пожара, произошедшего вблизи Смоляниново Новоайдарского района в начале июля, выплатили почти 11 млн гривен помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«В частности, 122 человека получили 10 миллионов 965 тысяч гривен. Кроме того, на днях Правительство выделило еще 185 млн гривен из резервного фонда государственного бюджета. Деньги будут перечислены людям, которые понесли убытки из-за последствий лесных пожаров в сентябре-октябре, как только они соберут все необходимые документы, – отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай. – Правительство также приняло решение о выделении средств из резервного фонда для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это позволит восстановить ресурсы ГСЧС, утраченные во время тушения пожаров в Луганской области ».

Напомним, что для помощи пострадавшим вследствие пожаров, произошедших в конце сентября – начале октября, 13 октября Правительство выделило 185 млн гривен из резервного фонда государственного бюджета.

По 200 тыс. гривен получат семьи погибших, по 50 тыс. гривен предполагается выделить каждому пострадавшему, который получил тяжелые травмы, по 30 тыс. гривен – за травмы средней тяжести, по 20 тыс. гривен – за травмы легкой тяжести.

Людям, жилье которых разрушено, будет выделено по 300 000 гривен на семью и на частичный ремонт – по 50 тыс. гривен на семью.

Средства жителям Смоляниново были выделены согласно распоряжению Правительства от 22 июля 2020 № 918-р «О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для проведения неотложных (первоочередных) мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая возникла в июле 2020 на территории Луганской области »и распоряжением председателя областной государственной администрации – руководителя областной военно-гражданской администрации от 24 июля 2020 № 518« Об использовании средств резервного фонда государственного бюджета ».