Кравчук рассказал, что остановит войну на Донбассе

Руководитель делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук поддерживает создание свободной экономической зоны на Донбассе.

Кравчук понимает, зачем президенту Владимиру Зеленскому проводить опрос граждан о судьбе Донбасса 25 октября. Также глава делегации “очень удивлен истерикой”, которую вызвало будущее опроса, сказал он в эфире канала “Украина 24” , передает gazeta.ua

“Скажу сразу: я поддерживаю идею президента, его право знать мнение людей по тем вопросам, которые интересуют людей и самого президента”, – подчеркнул Кравчук.

Также он убежден, что свободная зона – это путь к прекращению войны.

“Сейчас, я думаю, восстановление возможности в этих регионах установить особый статус с использованием законов, инвестиций будет способствовать организации особого жизни, местного самоуправления в этих районах. Шесть лет война, что-то нужно искать. Искать реальные выходы из ситуации”, – сказал руководитель делегации.

По его словам, речь не идет об особом статусе региона.

“Ставим комплекс вопросов, и уже предполагается, что стрельба прекращается. То есть когда речь идет о свободной экономической зоне, не может быть, что идет война и создается зона. Создаются предпосылки для того, чтобы не было войны, условия управления в этих районах на уровне местного самоуправления и исполнительной власти. Когда все это вместе действует – война останавливается “, – объясняет Кравчук.