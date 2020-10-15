В Украине на одно свободное рабочее место претендуют 6 безработных

По состоянию на 1 октября 2020 количество безработных в Украине на 62% больше, чем 1 октября 2019.

Об этом УНН сообщили в Государственном центре занятости в ответ на запрос.

“По состоянию на 1 октября 2020 количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составило 433 тыс. человек, что на 62% больше, чем на соответствующую дату прошлого года”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что количество актуальных вакансий, заявленных работодателями в Государственную службу занятости, составила 68 тыс. единиц, что на 32% меньше, чем на 1 октября 2019 года.

“Итак, дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы остается существенным. По состоянию на 1 октября 2020 года, в среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендовало 6 безработных (на 1 октября 2019 – 3 человека) “, – добавили в сообщении.

Напомним, как сообщали в Государственном центре занятости ранее, с начала карантина, с 12 марта, статус безработного в Украине получили 525 тысячи человек, показатель на 53% выше, чем за аналогичный период прошлого года.