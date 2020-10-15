Врач-инфекционист предупредила украинцев о самом тяжелом коронавирусном периоде

На фоне роста заболеваемости Covid-19 в Украине увеличивается и количество тяжелобольных пациентов.

Мы вступаем в самый тяжелый эпидемиологический сезон, об этом в эфире телеканала Украина 24 сказала врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает gazeta.ua

“Я вам честно хочу сказать: нам всем надо дожить до апреля. Что нас ждет впереди – мы входим в самый сезон – одному богу известно”, – сказала она.

По словам Голубовской, чтобы избежать перегрузки медицинской системы, необходимо отменить все развлекательные массовые мероприятия.

“У нас много лечебных учреждений уже в коллапсе давно, точно так же, как и медики. А у нас еще все впереди. Какие развлекательные мероприятия? Это все тоже добавляет”, – сказала инфекционист.