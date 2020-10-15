В ОПУ растолковали понятие “свободной экономической зоны” на Донбассе

Во всенародном опросе пойдет речь о создании свободной экономической зоне на части Донбасса, подконтрольной украинскому правительству.

Об этом сообщает inforesist.org со ссылкой на Офис президента.

«Мы обязательно вернем Донецк и Луганск. Но ускорить этот процесс, упростить реинтеграцию, отойти от традиционно пассивного ожидания позитивного решения можно только за счет более активной и инициативной нашей позиции. Исходя именно из этой мотивации, что создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции действенной реинтеграции», — сказано в сообщении.

В Офисе президента заявили, что во время местных выборов 25 октября украинцы смогут также ответить на вопрос том, следует ли создавать свободную экономическую зону на подконтрольной территории Луганской и Донецкой областей.

«Эти районы сейчас переживают значительное негативное влияние от войны, которая развернулась рядом. Регион становится все более депрессивным, что вынуждает людей покидать его и свои дома. Поэтому и нужно создавать новую мотивацию для населения, новые рабочие места, новые перспективные бизнесы и внедрять специальные инструменты для привлечения на Донбасс инвесторов и чтобы заинтересовать людей и бизнесы оставаться работать именно на этой территории», — говорится в заявлении.

При этом в сообщении говорится, что в Офисе президента осознают вражеское пропагандистское влияние на часть украинцев, которые живут в оккупации. Поэтому привлечение ведущих компаний на подконтрольный Донбасс сможет стать инструментом демонтажа отрицательного влияния оккупанта.