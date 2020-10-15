Коптильни горячего и холодного копчения в интернет-магазине МОЯ Посуда

Мало кто может устоять перед правильно приготовленным в домашних условиях собственноручно пойманного балыка или аппетитных мясных продуктов горячего или холодного копчения, отличающихся специфическим дымком и особыми вкусовыми качествами. Метод копчения представляет собой наиболее экологичный вариант обработки продуктов. В процессе копчения мясных, рыбных или овощных продуктов выводятся всякого рода вредоносные микроорганизмы, а время хранения их при этом существенно повышается, что особенно важно для скоропортящейся пищи. В наше современное время подобную задачу длительного хранения и обеспечения приятного вкуса решили способом горячего и холодного копчения с помощью специальных незамысловатых приспособлений.

Магазин МОЯ Посуда предлагает большой выбор коптилен, гарантирующих получение натуральных продуктов, абсолютно без вредных примесей, к тому же без лишней переплаты и с возможностью большого разнообразия приготовленных блюд. Сама конструкция коптильни представляет собой своеобразный компактный металлический ящик, с расположенными внутри него решетками и поддонами, на которые размещаются продукты, а также опилки для поддержания жара и дыма. В интернет-магазине МОЯ Посуда можно купить коптильню, которую превосходно можно использовать, как в квартире, так и во дворе частного сектора или даже, взяв ее с собой в путешествие на природу. Ознакомиться с разновидностями и характеристиками коптилен горячего и холодного копчения можно, перейдя по ссылке: https://moya-posuda.com.ua/catalog/tovary-dlya-piknika/koptilni/

Принцип горячего копчения

Такие универсальные приспособления оснащены герметичными крышками, напоминающими форму домика, что позволяет подобным конструкциям размещать продукты не только на решетках, но и в вертикальном положении, закрепив их на специальных подвесах.

Размещение продуктов абсолютно не составляет труда, накапливаемый жир стекает на нижний поддон с защитными бортами, а сама коптильня может быть установлена на любую домашнюю кухонную плиту или с помощью специальной подставки для углей на костре при использовании ее на природе.

Горячее копчение, в отличие от холодного способа, осуществляется гораздо быстрее, такая конструкция намного мобильнее, а приготовленные продукты не нуждается в дополнительной обработке.

Для этого достаточно поместить на дно конструкции опилки или щепки, которые на протяжение около 2 часов будут тлеть и насыщать продукты отменным вкусом, поддерживая температуру в пределах 40-120°C.

Холодное копчение продуктов