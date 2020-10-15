Луганчане жалуются, что в разгар пандемии не могут купить антибиотики: “Лекарства только для своих

Несмотря на то что так называемая “власть” “ЛНР” недавно все же “заметила” вспышку в оккупированном городе пневмонии, это не сказалось на обеспечении аптек нужными лекарствами. Антибиотики в Луганске – колоссальный дефицит, и цены на них постоянно растут, сообщает Диалог.UA.

Первое, что сделали подконтрольные оккупационной “власти” “медиаресурсы”, пишет “Радио Свобода”, когда такая тема, как вспышка пневмонии перестала быть табуированной из-за бессмысленности запрета на нее, начали призывать жителей города “воздерживаться от паники”. Но как луганчане могут успокоиться, когда в городе практически невозможно купить противовирусные и антибактериальные препараты, причем подконтрольные оккупантам “медиаресурсы” активно распространяют совершенно недостоверную информацию об “обеспечении медикаментами в достаточном количестве”. Однако лекарств нет ни в больницах, ни в аптеках.

“Недавно по телевидению заявили, что закупили необходимые препараты, завезли в аптеку. Зашла за антибиотиком, а они радостно говорят: “Завезти-то завезли, 10 упаковок”. Мне нужно на шесть человек в семье минимум шесть, а лучше 12, потому что курс длительный и через неделю их (лекарств) уже может не быть”, – рассказала луганчанка Екатерина.

Жители города пишут об огромных очередях в аптеках, куда все же завозят нужные лекарства. Желающих их купить столько, что “хвост” очереди растягивается за пределами аптеки на несколько десятков метров.

Также луганчане пишут в соцсетях, что подозревают, что антибиотики в аптеках города все же есть, но “для своих”. В качестве подтверждения приводят случаи, когда в аптеках один сотрудник говорил людям, что лекарства есть, но его тут же поправлял другой, заявлявший, что лекарств нет.

Такой спрос на антибиотики не мог не сказаться на ценах: они выросли вдвое-втрое. А если есть возможность переплатить еще больше, то купить лекарства не проблема. Луганчане пишут о размещаемых в соцсетях объявлениях о продаже препаратов с рук, разумеется, с солидной наценкой, то есть для кого ситуация в оккупированном городе – беда, для кого-то – источник наживы.

Луганчане также рассказывают, что азитромицин стоил 34 рубля, а сейчас – 100. Ремантодин вырос с 35 до 100 рублей.