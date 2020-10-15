В Украине коронавирус убил больше 70 человек за сутки: статистика на 15 октября

По состоянию на 15 октября в Украине зафиксировано 5 062 новых случая коронавирусной инфекции, а от болезни за сутки умерли 73 человека.

Об этом сообщают на сайте СНБО.

Побороть Covid-19 14 октября удалось 951 пациенту.

Всего в стране за время пандемии заразились 281 239 человек. Скончались в результате осложнений вируса 5 302 пациента. Но выздоровели 119 650 человек.

Больше всего случаев болезни зарегистрировано в Киеве (28 957). Также на втором месте Харьковская область (26 913). А далее идет Львовская (23 806).

Как сообщал “источник”, для некоторых категорий людей коронавирус несет смертельную угрозу, вызывая ряд осложнений. Ученые провели множество исследований, чтобы узнать, как спасти больше жизней.