Дорожные работы в Лисичанске и Попаснянском районе: как продвигается ремонт. ФОТО

О ходе работ в Лисичанске и Попаснянском районе подробно рассказал заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По словам Олега Кравцова, сейчас активно ведутся работы на дороге Р-66 КПП «Демино-Александровка» – Луганск. Дорога проходит через населенные пункты – Северодонецк, Лисичанск, Горское (Попаснянский район). На участке км 165 + 300 – км 178 + 800 (город Лисичанск) – приступили к фрезерованию, на очереди – укладка нижнего слоя.

Ожидается, что до 10 ноября текущего года основные работы по всему маршруту «Северодонецк – Золотое», должны быть завершены.

Маршрут «Северодонецк – Золотое». Работы в Лисичанске.



«Я хочу напомнить, что в текущем году Службой автомобильных дорог в Луганской области было принято на баланс еще 13,5 км региональной дороги из коммунальной собственности города Лисичанск, где запланировано проведение ремонтных работ.

Речь идет о той коммунальной дороге, которая совпадает с дорогой государственного значения Р-66 Контрольно-пропускной пункт «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск.



В Лисичанске по улице Сосюры проходит троллейбусный маршрут. Именно здесь происходит ремонт.

Впрочем, троллейбусные троллеи, которые проложены по этой улице, имеют высокое напряжение. Мы должны были решить эту проблему для того, чтобы исключить возникновение чрезвычайной ситуации во время проведения ремонтных работ.

Мы подготовили соответствующее обращение в Лисичанскую военно-гражданскую администрацию. Троллеи были отключены от электричества.



Сейчас в Лисичанске подрядная организация выполняет работы по фрезерованию старого дорожного полотна.

Работы продолжаются согласно графику. Начиная с 25 октября здесь начнется укладка асфальтового покрытия.





В рамках проекта “Большое строительствл” здесь работает генподрядчик – ООО «Ростдорстрой». Дорога проходит через населенные пункты – Северодонецк, Лисичанск и через Попаснянский район », – говорит Олег Кравцов.

По его словам, работы ведутся на следующих направлениях: дорога государственного значения Р-66 Контрольно-пропускной пункт «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск (км 158 + 850 – км 194 + 500, протяженность 35,7 км).

Ремонтные работы проходят одновременно на трех участках. На участке км 158 + 850 – км 165 + 300 (город Северодонецк) – закончена укладка нижнего слоя. На участке км 165 + 300 – км 178 + 800 (город Лисичанск) – проводится фрезеровка, стартуют работы по укладке нижнего слоя. На участке км 178 + 800 – км 194 + 500 – завершена укладка нижнего слоя асфальтобетона. Кроме того, продолжаются работы на дороге Т-13-16 подъезд к городу Первомайск км 0 +000 – км 8 +200 (протяженность участка ремонта 8,2 км). Дорога проходит через населенный пункт Горское, Золотое (Попаснянский район).

До 10 ноября основные работы будут завершены.

Заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов отмечает, что сейчас работы продолжаются в рамках графика, с соблюдением технологического цикла и качества проведения работ. «К середине ноября текущего года, а точнее до 10 ноября, основные работы на маршруте Северодонецк – Золотое будут завершены и обеспечен проезд», – отметил Олег Кравцов.

«До начала проведения работ, мы получали многочисленные жалобы от местного населения, от органов местного самоуправления, в частности, Попаснянского района. Понятно, что в пределах своих полномочий, в пределах финансирования, мы делали что могли. Впрочем, создание новой дороги стало возможным только в пределах проекта “Большое строительство” », – добавляет Олег Кравцов.



Все работы выполняются в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.

Сначала проводится холодное фрезерование старого дорожного покрытия. Затем идет укладка нижнего слоя из органо-минеральной смеси (толщина 18 см).

Далее идут работы по укладке нижнего выравнивающего слоя из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 10 см, а затем будет верхний слой из мелкозернистого асфальтобетона – 5 сантиметров.



Служба автомобильных дорог в Луганской области обращается к водителям с просьбой быть бдительными и предельно внимательными в местах проведения дорожных работ.