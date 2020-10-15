В ОРДО оккупанты закрыли с 2014 года 19 шахт, – правозащитники

С 2014 года и по настоящее время незаконные вооруженные формирования закрыли на временно неподконтрольной территории Донецкой области 19 шахт.

Об этом сообщает “Восточная правозащитная группа”.

Таким образом, было сокращено 28,7 тысяч рабочих мест. Многие населенные пункты остались без градообразующих предприятий.

Вместе с тем, на подконтрольной украинскому правительству территории Луганской и Донецкий областей в период с 2014 по 2020 гг. были закрыты всего 4 государственные шахты в ГП «Покровскуголь» и в ГП «Торецкуголь».

Ранее правозащитники сообщали, что на временно неподконтрольной территории Луганской области за указанный период было закрыто 22 шахты.