Касается Донбасса: Зеленский назвал второй вопрос всеукраинского опроса

Второй вопрос в рамках общенационального опроса 25 октября будет касаться возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает пресс-служба ОПУ

«Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?» – озвучил вопрос глава государства.

Он отметил, что все важные вопросы будут решаться с участием граждан.

«Приходи и решай», – сказал Президент.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в день проведения местных выборов 25 октября украинцам будет поставлено пять общественно важных вопросов.

Инициированный Президентом общенациональный опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, однако даст возможность каждому гражданину высказаться по важным для общества вопросам. Государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников.

Напомним, что в первом вопросе у украинцев поинтересуются, поддерживают ли они пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах .