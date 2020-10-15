Как получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе: разъяснение

Одной из самых болезненных проблем внутренне перемещенных лиц, с которыми они обращаются к системе бесплатной правовой помощи, является жилищная. Уже в этом году ВПЛ могут воспользоваться правом на получение компенсации за разрушенное на Донбассе жилье.
Об этом сообщается на сайте Бесплатной правовой помощи.
В этом году право на бесплатную вторичную правовую помощь воспользовались более 2,7 тыс. внутренне перемещенных лиц. Спектр вопросов, с которыми обращаются ВПЛ, достаточно широк. Это разрешение споров в сфере гражданского законодательства, вопросы семейного, гражданского, административного, пенсионного, наследственного, трудового, жилищного права.
Если говорить о компенсации за разрушенное на Донбассе жилье, то Правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для осуществления денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации ( постановление КМУ от 2 сентября 2020 № 767 ).
Компенсация предоставляется пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой Правительством Украины территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014. Размер компенсации будет определяться по опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не более 300 000 гривен.
Детальное разъяснение как получить компенсацию за разрушенное жилье на востоке Украины в результате вооруженной агрессии России можно прочитать в приложении «Твое право».
Чтобы получить денежную компенсацию необходимо:
ШАГ 1
Подать первый пакет документов в орган местного самоуправления / военно-гражданской администрации или ЦНАП по месту нахождения разрушенного жилья:
- заявление о проведении обследования жилья;
- копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;
- копию документа с данными о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов (кроме иностранцев и лиц без гражданства);
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающие наличие права собственности на жилье на момент подачи заявления.
ШАГ 2
В течение 5 календарных дней с момента поступления заявления заявитель получает сообщение о решении и дате проведения обследования жилья (которое осуществляется в срок не более 30 календарных дней с момента принятия такого решения).
ШАГ 3
В течение 3 рабочих дней с момента проведения обследования безвозмездно заявитель получает от органа местного самоуправления / военно-гражданской администрации:
- акт обследования жилья;
- справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.
ШАГ 4
Зарегистрировать в Государственном реестре прав на недвижимое имущество прекращения права собственности на разрушенное жилье.
Для этого следует обратиться к государственному регистратору и подать:
- акт обследования жилья;
- документ, удостоверяющий право собственности на объект недвижимого имущества.
ШАГ 5
Подать второй пакет документов в орган местного самоуправления / военно-гражданской администрации или ЦНАП по месту нахождения разрушенного жилья:
- заявление о выплате денежной компенсации;
- копию справки о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;
- копию акта обследования жилья;
- информационную справку (извлечение) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о прекращении права собственности на жилье в связи с его уничтожением.
ШАГ 6
В течение 3 рабочих дней с даты принятия пострадавшему направляется решение о предоставлении (с указанием размера) или отказа в предоставлении денежной компенсации.
Основания для отказа:
1) представление документов, содержащих недостоверную информацию;
2) повторное представление заявления пострадавшим, которому ранее было выплачена денежная компенсация или который уже включен в представление в Минреинтеграции;
3) регистрации пострадавшим права собственности на жилье после момента его разрушения.
ШАГ 7
В случае принятия положительного решения, деньги поступят на банковский счет пострадавшего.
Как получить юридическую помощь
- позвонить по бесплатному номеру системы БПД 0800213103 .
- обратиться в местные центры и бюро (контакты на сайте системы БПД https://www.legalaid.gov.ua/tsentry/
- задать вопрос в мессенджер Фейсбук-странице системы БПД https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid
- прочитать правовые консультации в юридической википедии WikiLegalAid https://wiki.legalaid.gov.ua/
- воспользоваться мобильным приложением «Бесплатная правовая помощь», загрузив его через Google Play или App Store по ссылке https://bit.ly/3hwwgqR
- скачать мобильное приложение «Твое право», перейдя по ссылке https://bit.ly/3iorbkE