Как получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе: разъяснение

Одной из самых болезненных проблем внутренне перемещенных лиц, с которыми они обращаются к системе бесплатной правовой помощи, является жилищная. Уже в этом году ВПЛ могут воспользоваться правом на получение компенсации за разрушенное на Донбассе жилье.

Об этом сообщается на сайте Бесплатной правовой помощи.

В этом году право на бесплатную вторичную правовую помощь воспользовались более 2,7 тыс. внутренне перемещенных лиц. Спектр вопросов, с которыми обращаются ВПЛ, достаточно широк. Это разрешение споров в сфере гражданского законодательства, вопросы семейного, гражданского, административного, пенсионного, наследственного, трудового, жилищного права.

Если говорить о компенсации за разрушенное на Донбассе жилье, то Правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для осуществления денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации ( постановление КМУ от 2 сентября 2020 № 767 ).

Компенсация предоставляется пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой Правительством Украины территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014. Размер компенсации будет определяться по опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не более 300 000 гривен.

Детальное разъяснение как получить компенсацию за разрушенное жилье на востоке Украины в результате вооруженной агрессии России можно прочитать в приложении «Твое право».

Чтобы получить денежную компенсацию необходимо:

ШАГ 1

Подать первый пакет документов в орган местного самоуправления / военно-гражданской администрации или ЦНАП по месту нахождения разрушенного жилья:

заявление о проведении обследования жилья;

копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;

копию документа с данными о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов (кроме иностранцев и лиц без гражданства);

нотариально заверенные копии документов, подтверждающие наличие права собственности на жилье на момент подачи заявления.

ШАГ 2

В течение 5 календарных дней с момента поступления заявления заявитель получает сообщение о решении и дате проведения обследования жилья (которое осуществляется в срок не более 30 календарных дней с момента принятия такого решения).

ШАГ 3

В течение 3 рабочих дней с момента проведения обследования безвозмездно заявитель получает от органа местного самоуправления / военно-гражданской администрации:

акт обследования жилья;

справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

ШАГ 4

Зарегистрировать в Государственном реестре прав на недвижимое имущество прекращения права собственности на разрушенное жилье.

Для этого следует обратиться к государственному регистратору и подать:

акт обследования жилья;

документ, удостоверяющий право собственности на объект недвижимого имущества.

ШАГ 5

Подать второй пакет документов в орган местного самоуправления / военно-гражданской администрации или ЦНАП по месту нахождения разрушенного жилья:

заявление о выплате денежной компенсации;

копию справки о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;

копию акта обследования жилья;

информационную справку (извлечение) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о прекращении права собственности на жилье в связи с его уничтожением.

ШАГ 6

В течение 3 рабочих дней с даты принятия пострадавшему направляется решение о предоставлении (с указанием размера) или отказа в предоставлении денежной компенсации.

Основания для отказа:

1) представление документов, содержащих недостоверную информацию;

2) повторное представление заявления пострадавшим, которому ранее было выплачена денежная компенсация или который уже включен в представление в Минреинтеграции;

3) регистрации пострадавшим права собственности на жилье после момента его разрушения.

ШАГ 7

В случае принятия положительного решения, деньги поступят на банковский счет пострадавшего.

Как получить юридическую помощь