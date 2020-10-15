В Украине могут отменить призыв в армию: названы два условия

От призыва в Украине можно будет отказаться, если каждый украинец сможет в случае нападения на страну защитить свой дом и оказать первую медицинскую помощь.

Об этом сообщает “Укринформ” ссылаясь на слова главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.

По его словам, сначала требуется наладить систему подготовки резерва, чтобы каждый умел защитить свой дом. Также понадобятся знания элементов тактической медицины, они могут пригодится в любой ситуации, не только на военной службе.

Хомчак подчеркнул, что создание такой системы займет не один год. Но понимание, какой она должна быть, уже есть.

“Такие системы требуют финансирования, подготовки кадров, начиная от обычных гражданских лиц и к председателям громад и руководству государства”, – сказал главнокомандующий.

Как сообщал “источник”, в Киеве вспыхнул громкий скандал, абитуриент Игорь Дрозда пожаловался на незаконный призыв со стороны ВСУ.