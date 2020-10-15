Северодонецк: В подвале многоэтажки прогремел взрыв, погиб мужчина

Вчера, 14 октября, в 18.16 в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение о взрыве в подвале многоэтажки в МЖК «Мрия». В результате взрыва погиб 53-летний местный житель. По факту гибели мужчины начато уголовное производство.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Выездом следственно-оперативной группы предварительно установлено, что в подвале пятиэтажки житель этого дома разбирал взрывоопасный предмет – вероятно, РГД, в результате чего произошел взрыв. Мужчина от полученных ранений погиб на месте.

Эксперты-взрывотехники провели осмотр дома и придомовой территории, чтобы убедиться, что угрозы для горожан нет, привлекли кинологов со служебными собаками. Во время осмотра помещения погибшего, в квартире было обнаружено и изъято: реактивный двигатель от реактивной гранаты ПГ22, главная часть (баллистический наконечник) реактивной гранаты, фрагмент главной части (баллистический наконечник) реактивной гранаты, фрагмент резьбовое соединение реактивной гранаты, колпачок сигнального патрона белого цвета, пусковое устройство накольный механизм зажигательной трубки ЗТП, 4 гильзы, 5 пуль.

Сейчас следователи и оперативники проводят неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, предусмотренного ст. 115 УК Украины, под процессуальным руководством прокурора решается вопрос о дополнительной квалификации события.