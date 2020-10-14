В Лисичанске открыли памятник добровольцам антитеррористической операции

В День защитника Украины в г.Лисичанске торжественно открыли памятник добровольцам антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Это почетное право предоставили бойцу 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» – Дмитрию Карпюку и бойцу батальона имени Джохара Дудаева Сергею Копылову.



Освятил памятный знак военный капеллан иерей Юрий.

Почтить подвиг добробатов и поздравить ветеранов АТО / ООС с праздниками прибыли глава области Сергей Гайдай, заместитель командующего ОС по морально-психологическому обеспечению полковник Евгений Коваленко и заместитель Министра по делам ветеранов Украины Александр Терещенко.



«Очень много добровольцев погибли в 2014 году. Вспоминая те времена, могу сказать: если бы не добробаты, еще неизвестно где бы сегодня проходила линия разграничения. Они дали время переформатировать армию, подготовиться к отпору », – обратился к собравшимся Сергей Гайдай.





Он отметил, что деньги на мемориал по призыву активистов в Фейсбуке собрали за несколько дней: «Это означает, что люди помнят и люди благодарны своим защитникам», – добавил глава Луганщины.



«Я наблюдал, как рождался этот памятник. Это – действительно народный памятник! Говорят, что мы умираем дважды: когда прекращаем дышать и, когда забывают наши имена. Поэтому мы должны всегда понимать, что кто-то отдал жизнь за то, чтобы мы могли работать, воспитывать детей, жить под мирным небом », – отметил в своем приветственном слове заместитель Министра по делам ветеранов Украины Александр Терещенко.



Память погибших героев участники мероприятия почтили минутой молчания.