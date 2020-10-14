«Видели в нескольких районах Донецка»: украинские патриоты поздравили дончан с Днем защитника Украины

14 октября в День защитника Украины украинские патриоты из «Третьей силы» отправили в неподконтрольный Украине Донецк флаг Украины и патриотические листовки.

Об этом в социальной сети сообщают участники акции, передает ДонПресс

По словам очевидцев, украинский флаг видели жители нескольких районов Донецка, а листовки упал прямо на позиции членов НВФ «ДНР». Такая же акция была проведена и на Луганщине. Патриоты отмечают:

» Спасибо всем кто помогает нам в этом деле. Выезжаем на Луганщину. Мы и туда подготовили флаг с открытками!».

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