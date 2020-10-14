COVID-19 на Луганщине: общее количество подтвержденных случаев перевалило за 2 тысячи

За сутки в Луганской области зафиксировано 98 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 34 человека, Рубежное – восемь, Лисичанск – 10, Беловодский район – один, Кременской – три, Марковский – два, Новоайдарский – три, Сватовский – три, Старобельский – три, Троицкий – 31.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 2015 человек.



Из них выздоровели – 737 (4 за последние сутки); лечатся – 1250 человек (226 – стационарно, 1024 – амбулаторно).



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 66,47%.



Вследствие пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли житель Северодонецка и житель Беловодского района.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 14 октября (9:00) в Украине 276 177 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5229 летальных, 118699 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5590 новых случаев. Всего проведено 2665154 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2137 пациентов.