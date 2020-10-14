Как прошел Марш УПА в Киеве: эксклюзивные фото

В среду, 14 октября, в День защитника Украины, в Киеве прошел “Марш УПА 2020”.

“источник” публикует эксклюзивные фото мероприятия.

Марш начался в 14:00 из парка Шевченко в Киеве. Его участники прошли по бульвару Шевченко, Крещатику до Майдана Независимости и аллеи Героев Небесной Сотни. Завершилось шествие на улице Банковой, где участники марша обратились к властям по вопросу ограничения на открытие огня в ответ на враждебные обстрелы на Донбассе, а также с другими важными требованиями.

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Как сообщал “источник”, 14 октября православные и греко-католики в Украине отмечают Покров Пресвятой Богородицы – большой христианский праздник, который связан с легендой о защите Богородицей своим покровом Константинополя, а также День защитника Украины, день украинского казачества и день создания Украинской повстанческой армии – УПА.